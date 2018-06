Public Viewing – das Siegener Sommermärchen ist zurück

(wS/red) Siegen 11.06.2018 | Es ist die Nachricht, auf die alle Fußballfans im Siegerland gewartet haben! Wird es wieder das legendäre Public Viewing auf dem Schlossplatz am Unteren Schloss geben? Seit heute steht die gute Nachricht fest: Ja!

Unter dem Motto „Fußball feiern wie die Meister“ werden ab dem 14. Juni auf dem Schlossplatz in Siegen alle Spiele live übertragen, die nach 16 Uhr stattfinden. Auf einer 17,5m² großen LED-Wand, mit gestochen scharfem Bild, können Fußballfans wieder mit ihrer Lieblingsmannschaft mitfiebern. Zu allen Spielen gibt es vor Ort frisch gezapftes Pils und diverse andere gekühlte Getränke. Zu Spielen der deutschen Nationalmannschaft wird das gastronomische Angebot noch wesentlich erweitert. Zwei große Schwenkgrills und drei Foodtrucks werden von der klassischen Wurst über Burger bis hin zu Crêpes und Popcorn alles bieten, was das Fußballfanherz begehrt.

Doch es lohnt sich, nicht nur zu Spielübertragungen vorbei zu schauen. Jeden Tag gibt es zwischen 11 und 16 Uhr ein attraktives und kostenloses sportliches Rahmenprogramm. Ob an einer Torwand, einem Kicker oder an anderen Spielgeräten können sich Sportbegeisterte probieren und austoben. Weitere Sonderveranstaltungen und Aktionen an den spielfreien Tagen befinden sich in Planung.

Auch das Thema Sicherheit wird in Siegen großgeschrieben. Umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen werden für einen reibungslosen Ablauf sorgen, sodass alle Besucher sich ruhig und entspannt auf tolle Fußballmomente unter freiem Himmel freuen können.

Möglich wurde das Public Viewing nur dank des großen Engagements der Sponsoren. Mit dabei beim Siegener WM Public Viewing 2018 sind die Sparkasse Siegen, Krombacher Brauerei und Mercedes Bald.

Veranstalter des Public Viewings ist die Münchner Agentur „Space Enterprises Marketing GmbH“, die deutschlandweit in acht Städten Public Viewings realisiert. Die örtliche Organisation und Veranstaltungsbetreuung übernimmt die Siegener Veranstaltungsfirma rund um das Team von Martin Horne Events. Weitere Infos findet man ab Freitag online unter www.publicviewingsiegen.de und bei Facebook.

