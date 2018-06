Versuchter Einbruch in Tankstelle – Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Wilnsdorf-Obersdorf 18.06.2018 | In der Nacht auf Freitag (15.06.2018) versuchten Unbekannte gewaltsam in eine Tankstelle an der Rödgener Straße einzudringen. Die Einbrecher scheiterten dabei offensichtlich an der Tür zum Tankstellengebäude und mussten ohne Beute abziehen. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Das Siegener Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter 0271-7099-0.

