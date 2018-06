VIDEO: Brand in Industriebetrieb fordert beträchtlichen Sachschaden

(wS/khh) Burbach 05.06.2018 | Erstmeldung | Zu einem Brandeinsatz in einem Burbacher Industriebetrieb wurden am Dienstagmorgen, gegen 3 Uhr, Feuerwehr und Rettungsdienst in die Carl-Benz-Strasse alarmiert.

In dem Unternehmen, das sich auf die Produktion von Gabelzinken für Stapler spezialisiert hat, war es im Bereich einer Lackieranlage zu einem Brand gekommen.

Brand in Industriebetrieb fordert beträchtlichen Sachschaden (Burbach/NRW)

Beitrag & Kamera: Kay-Helge Hercher / wirSiegen.de

Der bei dem Feuer entstandene Sachschaden dürfte sich nach ersten Informationen im sechsstelligen Eurobereich bewegen.

Fotos: Kay-Helge Hercher / wirSiegen.de

