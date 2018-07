(wS/ots) Siegen 27.07.2018 – Am Mittwochabend bzw. in der Nacht zu Donnerstag schlugen Dieseldiebe in Siegen-Weidenau in der Straße „Schneppenkauten“ zu, indem sie bei einer dort ansässigen Speditionsfirma aus zwei Lkw Diesel im Wert von 400 Euro abzapften. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Schneppenkauten beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0271-7099-0 zu melden.