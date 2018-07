50.000. Badegast der Saison im Freibad Geisweid begrüßt

(wS/red) Siegen 31.07.2018 | Dank der anhaltend hochsommerlichen Temperaturen erfreuen sich die städtischen Freibäder seit Wochen großer Beliebtheit, sodass heute (31. Juli 2018) zum ersten Mal seit drei Jahren wieder die „magische Grenze“ von 50.000 Badegästen im Freibad Geisweid erreicht wurde. Die Besucherzahl 50.000 fiel auf Stammschwimmerin Astrid Ortmann-Jung. Als Geschenk erhielt sie von der Stadt Siegen eine Freikarte für die nächste Badesaison. Auch für die Besucherinnen Nummer 49.999 und 50.001 hatte die städtische Sport- und Bäderabteilung ein Präsent vorbereitet: Dagmar Rademacher und Annemarie Gros, ebenfalls Stammgäste im Geisweider Freibad, konnten sich jeweils über eine 12er-Freibadkarte freuen.

Nach einem geglückten Saisonstart mit gutem Wetter im Mai und Juni fiel die 50.000er-Marke im Freibad Geisweid in diesem Jahr besonders früh im Saisonverlauf. Im Jahr 2015 etwa wurde der Meilenstein erst zum Abschluss der Freibadsaison Ende August erreicht. Auch in Kaan-Marienborn hofft die städtische Sport- und Bäderabteilung, schon in Kürze Badegast Nummer 50.000 begrüßen zu können. Bisher besuchten das Bad 42.767 Schwimmerinnen und Schwimmer. Der bisher besucherstärkste Tag dieser Saison war Dienstag, der 24. Juli 2018: Im Freibad Geisweid genossen 2.008 Besucherinnen und Besucher das Sommerwetter, in Kaan-Marienborn wurden 1.593 Badegäste gezählt.

Mit diesem Zwischenergebnis zeigt sich die städtische Sport- und Bäderabteilung sehr zufrieden und hofft, bei anhaltend gutem Wetter bald in beiden Bädern auch den 60.000. Badegast begrüßen zu können. Ein positives Fazit zieht die Sport- und Bäderabteilung auch zu den beiden Aktionsnachmittagen in den Warmwasserfreibädern. Zahlreiche Kinder nahmen an der Ferienspaßaktion mit Wasserspielzeugen, Sommerhits und Wiesenrutsche teil.

.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier