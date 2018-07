CAMP2GO-Team bereit für Kids-Ferien-Action

(wS/red) Siegen 12.07.2018 | CAMP2GO ist vom 23. bis 27. Juli 2018 bei der Calvary Chapel Siegen in der Alten Eisenstraße 6 in 57080 Siegen und vom 13. bis 17. August 2018 in der FeG Siegen-Geisweid im Wiesental 39 in 57078 Siegen zu Gast. CAMISSIO-CAMP2GO ist ein mobiles Ferienprogramm der Deutschen Zeltmission aus Siegen-Geisweid. Alle Kinder von sechs bis zwölf Jahren können fünf Tage lang von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr spannende Abenteuerferien erleben und ihre persönliche Heldenkraft entdecken.

Der mobile Abenteuerpark wurde um ein Highlight erweitert. Diesen Sommer können die Kids sich neben einer riesigen Wasserrutsche, XXL Hindernisparcours und BubbleBalls auf einem Air-Kletterberg mit großem Luftpolster so richtig austoben.

Aber auch kleine Helden brauchen Vorbilder. Über 60 CAMP2GO-Mitarbeiter haben sich auf einem intensiven Camp-Training auf die Sommerferien vorbereitet, um den Kindern christliche Werte wie Liebe, Respekt, Gnade, Hoffnung und Vergebung als Grundlage für ihr Leben näher zu bringen. In über 15 Workshops (Tanzen, Bubble Ball, Octaball, 4 Square, Wasserbombenvolleyball uvm.) können die Kinder ihre Begabungen entdecken.

CAMP2GO ist in den Sommerferien 2018 deutschlandweit in elf Städten unterwegs. „Die Nachfrage ist so groß, dass wir für 2019 planen unser Team zu verdoppeln, um bis zu 22 Camps anbieten zu können.“, so CAMISSIO-Leiter Dennis Strehl. Nähere Infos und Anmeldung unter www.camissio.de.

.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier