Dieseldiebe in Wilnsdorfer Gewerbegebiet aktiv

(wS/ots) Wilnsdorf 26.07.2018 | Am Mittwochabend bzw. in der Nacht zu Donnerstag schlugen Dieseldiebe bei einer Firma im Wilnsdorfer Gewerbegebiet in der Essener Straße zu, indem sie dort aus mehreren Lkw Diesel im Wert von über 250 Euro abzapften.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Gewerbegebiets beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0271-7099-0 zu melden.

.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier