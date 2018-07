Drei Autos auf Betriebsgelände aufgebrochen

Werkzeuge und Maschinen im Wert von 3000 Euro entwendet

(wS/ots) Siegen 02.07.2018 | Unbekannte gelangten am Donnerstagabend bzw. in der Nacht zu Freitag auf das umzäunte Betriebsgelände einer Firma in Siegen-Eiserfeld „An der Siegtalbrücke“, brachen dort drei LKW auf und entwendeten daraus diverse Werkzeuge und Arbeitsmaschinen im Gesamtwert von rund 3.000 Euro.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0271-7099-0 zu melden.

.

