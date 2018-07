Golfclub Siegen-Olpe mit Goldzertifikat „Golf & Natur“ ausgezeichnet

Einer der schönsten Natur-Golfplätze Deutschlands

(wS/red) Siegen/Olpe 20.07.2018 | Der Golfclub Siegen-Olpe bei Wenden wurde vom Deutschen Golfverband (DGV) mit dem begehren Goldzertifikat „Golf & Natur“ ausgezeichnet. Golf&Natur ist ein Zertifikat für eine ordnungsgemäße, umweltbewusste und nachhaltige Betriebsführung. Nur 77 von 731 Plätzen in ganz Deutschland haben diese Zertifizierung geschafft. In der heimischen Region ist es der einzige Platz. Die auch landschaftlich schön gelegene Golfanlage ist damit vorbildlich in Sachen Umweltschutz unterwegs. Das Qualitätsmanagement Golf&Natur wurde vom DGV in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Naturschutz und dem Greenkeeper Verband Deutschland initiiert. Es dient als praxisnahe Anleitung, um die Bedingungen für den Golfsport zu optimieren und gleichzeitig den größtmöglichen Schutz der Natur zu gewährleisten.

Anschauen der Anlage ausdrücklich erwünscht

Der heimische Platz sucht den Einklang mit Natur und Landschaft. „Golf & Natur“ ist ein strenges Umweltschutzzertifikat, dass für mehr Qualität, mehr Spielfreude und mehr Zukunft der Golfanlagen ins Leben gerufen wurde. Das Engagement im Umweltschutz ist auf dem ältesten Club Südwestfalens sehr ausgeprägt. Ob es Hornissennistkästen, die eigenen Bienenstöcke oder die nachhaltige Pflege der Grüns ist: die Juroren fanden viele Aspekte, um die naturnahe Clubanlage mit ihren 75 Hektar Gesamtfläche auszuzeichnen. Die Golfanlage bietet auch ein vorbildliches Angebot an Extensivflächen. Das sind naturbelassene Ausgleichsflächen, die nicht dem Golfsport dienen, wie beispielsweise Streuobstflächen, Bachverläufe oder andere Biotope. Gerade erst wurde eine neue Wildblumenwiese angelegt, an „Loch 5“ wartet eine 500 qm Streuobstwiese auf die Erntezeit im August und in einem Teich wurden 200 geschützte Flußkrebse angesiedelt. Auf den zahlreichen öffentlichen Wanderwegen rund um die Anlage herum kann man sich auch selbst ein Bild von den Aktivitäten der letzten Jahre machen. Die 13.000 Quadratmeter Greens werden mit umweltschonenden Hybridmähern gemäht und nur sehr behutsam mit Pflanzenschutzhilfen in der Pflege unterstützt. „Ohne engagierte Mitglieder wären unsere Umweltschutzmaßnahmen nicht umzusetzen. Ein eigens dafür geschaffenes Team koordiniert gemeinsam mit unseren Greenkeepern alle erforderlichen Maßnahmen“, erklärt Clubpräsident Lutz Barich. „Wir hoffen, dass Besucher die wundervolle Natur auf dem Gelände ebenfalls genießen. Dazu laden wir auch gerne ein, sich ein Bild von unserer Golfanlage zu machen. Gäste sind bei uns immer willkommen“, so der Clubpräsident.

.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier