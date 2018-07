Hustenanfall am Steuer: Sprinterfahrer kollidiert frontal mit Baum

(wS/ots) Erndtebrück 24.07.2018 | Ein 66-jähriger Sprinter-Fahrer bekam nach eigenen Angaben am Montagmorgen gegen sechs Uhr auf seiner Fahrt auf der L 720 in Erndtebrück-Birkelbach am Steuer seines Fahrzeugs einen starken Hustenanfall. Aufgrund dessen kam der Mann mit seinem Fahrzeug zunächst von der Fahrbahn ab und kollidierte schließlich frontal mit einem am Fahrbahnrand stehenden massiven Baum.

Der 66-Jährige wurde dabei glücklicher Weise nur leicht verletzt, der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich allerdings auf rund 20.000 Euro.

.

