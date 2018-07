Kind bei Unfall lebensgefährlich verletzt

(wS/ots) Neunkirchen 19.07.2018 | Zwei zehnjährige Mädchen wollten am Mittwochnachmittag um kurz nach 16 Uhr in Neunkirchen-Zeppenfeld die Frankfurter Straße in Richtung eines dortigen Wohnparks überqueren. Eines der Mädchen rannte dabei urplötzlich auf die Fahrbahn, obwohl sich genau in diesem Moment auf seiner Höhe ein PKW befand. Die Autofahrerin lenkte ihr Fahrzeug noch reflexartig in den Gegenverkehr, das Mädchen wurde jedoch erfasst und bei dem Zusammenstoß mit dem PKW lebensgefährlich verletzt. Nach der Erstversorgung vor Ort durch Notarzt und Rettungskräfte wurde die 10-Jährige in ein Siegener Krankenhaus transportiert.

.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier