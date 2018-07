Mann beleidigt und nötigt Rettungskräfte

(wS/ots) Bad Berleburg 30.07.2018 | Ein noch unbekannter Mann beleidigte und nötigte in der Nacht zu Samstag gegen 03.45 Uhr in Bad Berleburg in der Sählingsstraße die im Rahmen eines Polizeieinsatzes wegen massiver Ruhestörung angeforderten Rettungskräfte.

Der verbal äußerst aggressiv in Erscheinung tretende Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 1,75 – 1,85m, dunkelblonde Haare, dunkelblaue Jeans, weinrotes Oberteil.

Weitere sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten nimmt das in dieser Sache wegen Beleidigung und Nötigung ermittelnde Kriminalkommissariat unter 02751-909-0 entgegen.

.

