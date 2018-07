Mehrere Spielautomaten in Gaststätte aufgebrochen

(wS/ots) Siegen 12.07.2018 Unbekannte drangen im Zeitraum zwischen Sonntag- und Mittwochmorgen durch den rückwärtigen Bereich in eine Gaststätte in Siegen an der Koblenzer Straße (Höhe zwischen Einmündungen Wilhelm-Münker-Straße und Leimbachstraße) ein, brachen dann mehrere in der Gaststätte befindliche Spielautomaten auf und entwendeten daraus das Bargeld.

Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.