Müll in Brand gesetzt: Ein Verletzter bei Löschaktion

(wS/ots) Siegen 26.07.2018 | Unbekannte entzündeten am Mittwochabend um 23.40 Uhr in Siegen „Am Galgenberg“ einen Haufen Haushaltsmüll, welcher sich dort neben mehreren Mülltonnen befand. Bevor das Feuer auf die Tonnen übergreifen konnte, wurde es von einem aufmerksamen 47-jährigen Anwohner bemerkt und mittels Feuerlöscher gelöscht, so dass die zwischenzeitlich alarmierte Feuerwehr keine weiteren Maßnahmen mehr treffen musste. Bei der Löschaktion zog sich der 47-Jährige eine Verletzung und eine leichte Rauchgasvergiftung zu, so dass er mit einem Rettungswagen in Krankenhaus transportiert werden musste.

Hinweise zu dem Übeltäter, der den Müll in Brand setzte, erbittet die Polizei unter 0271-7099-0.

.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier