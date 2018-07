Renitente Ladendiebin bewirft Polizei mit Glasflasche

(wS/ots) Bad Berleburg 02.07.2018 | Am Samstagmittag entwendete eine 44-jährige Ladendiebin in einem großen Bad Berleburger Supermarkt in der

Bahnhofstraße diverse Verbrauchsartikel. Als sie dabei von aufmerksamen Angestellten ertappt wurde, drohte die Frau den Angestellten und schlug wild um sich, um im Besitz des Diebesgutes zu bleiben. Zu allem Überfluss bewarf sie zwischenzeitlich alarmierte Polizeibeamte dann auch noch mit einer Glasflasche, die die Beamten nur knapp verfehlte.

Daraufhin wurden der unter Alkoholeinfluss stehenden renitenten Ladendiebin Handschellen angelegt und sie wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt. Außerdem ermittelt nun das Kriminalkommissariat gegen die Bad Berleburgerin wegen räuberischen Diebstahls, gefährlicher Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Beleidigung und Bedrohung.

.

