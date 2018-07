Sanitäranlage an der Friedrich-Flender-Schule für rund 140.000 Euro frisch saniert

(wS/red) Siegen 12.07.2018 | Symbolische Schlüsselübergabe: Die neue, komplett sanierte Sanitäranlage in der städtischen Friedrich-Flender-Grundschule in Siegen ist fertig und wurde jetzt mit einer kleinen Feier in Betrieb genommen. Die Kinder hatten dafür einen goldenen Schlüssel gebastelt, um „ihre“ in frischen Farben gehaltenen WC-Anlage zu „eröffnen“. „Die Zusammenarbeit mit der Schule, der Technischen Gebäudewirtschaft und den ausführenden Handwerkern hat reibungslos geklappt“, freute sich Bürgermeister Steffen Mues. „Unser Ziel ist es, innerhalb der nächsten Jahre die Modernisierung aller städtischen Schul-Toilettenanlagen abschließen zu können.“

Gemeinsam mit Bauleiter Christoph Müller von der Technischen Gebäudewirtschaft und Anja Vogel als Leiterin der Schulverwaltung machte sich Mues ein Bild von der neuen WC-Anlage in der Grundschule. Im Rahmen der Komplettsanierung wurden auch Teile der Grundleitungen bis zur Engsbachstraße instand gesetzt. Die Gesamtkosten betragen rund 140.000 Euro, für die im Rahmen der Bauunterhaltung städtische Mittel flossen. Um den Schulbetrieb so wenig wie möglich zu stören, begannen die „lauten“ Bauarbeiten bereits in den Osterferien.

Gearbeitet wird auch in den Sommerferien: An rund 25 Siegener Schulen wird in der schulfreien Zeit saniert und modernisiert vom Brandschutz über naturwissenschaftliche Fachräume bis Schulsporthallen. Insgesamt veranschlagt die Technische Gebäudewirtschaft der Stadt Siegen rund 7,4 Mio. Euro in diesem Jahr für Planungen und Baumaßnahmen an Schulen, mehr als die Hälfte davon werden im Rahmen des NRW-Förderprogramms „Gute Schule 2020“ umgesetzt.

.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier