…und gefährlicher Leichtsinn oft der Grund für Brände

(wS/ots) Siegen-Wittgenstein 24.07.2018 | Trockenheit, Hitze und Unachtsamkeit können in diesen Tagen eine brandgefährliche Kombination eingehen. Wilde Lagerfeuer, weggeworfene Zigarettenkippen und Streichhölzer gehören zu den Hauptursachen von Waldbränden.

Auch ein nicht richtig gelöschter Grill ist natürlich gefährlich. Fast immer und fast überall, und natürlich besonders in Waldgebieten. Und wenn diese – wie aktuell in Anbetracht der derzeit herrschenden Temperaturen – noch dazu vollkommen ausgetrocknet sind, dann kann ein Grill natürlich schnell eine verheerende Wirkung entfalten.

Noch relativ glimpflich ging allerdings so ein Brandgeschehen am Montagabend in einem Waldgebiet in Netphen -Hainchen aus. Hier hatte eine aufmerksame Frau ein Feuer in einem dortigen Waldstück bemerkt und deshalb rasch die Feuerwehr alarmiert.

Diese rückte mit mehreren Einsatzkräften unverzüglich an und konnte so größeres Ungemach gerade noch rechtzeitig verhindern.

Im Rahmen der Brandbekämpfungsmaßnahmen fiel den Feuerwehrkräften dann auch das das Feuer verursachende Corpus Delicti in die Hände: Ein nicht richtig abgelöschter Einweggrill, durch den das umliegende Buschwerk in Brand geraten war.

Letztlich war es so nur glücklichen Umständen bzw. dem schnellen Löschmaßnahmen der Feuerwehr zu verdanken, dass kein größeres Waldgebiet in Brand geriet.

Auf die hinlänglich bekannten Warnhinweise der Förster und Feuerwehren, generell im Wald nicht zu rauchen, kein Feuer zu entzünden und entdeckte Glasscherben, die die Sonnenstrahlen gefährlich bündeln können, zu entfernen oder abzudecken, weist auch die Polizei in diesem Kontext nochmals vorsorglich hin.

Bedenken Sie bitte immer: „Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste – und gefährlicher Leichtsinn oft genug der Grund für Brände!“

Im Hinblick auf das Brandgeschehen in dem Haincher Waldgebiet ermittelt übrigens die Kriminalpolizei wegen fahrlässiger Herbeiführung einer Brandgefahr. Sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei unter 0271-7099-0 entgegen.

.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier