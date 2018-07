Zug um Zug: Geheimnisvolle Ausflugziele zwischen Aachen, Köln und Siegen entdecken

DB Regio veröffentlicht Broschüre mit Tipps • Ziele abseits der Touristenmagnete • Exklusive Touren im Spätsommer

(wS/red) Siegen 18.07.2018 | Wo genießt man ein frisches Kölsch in stilechter Atmosphäre? Welches ist die beste Eisdiele in Aachen? Wo kann man einen 84 Meter breiten Wasserfall bestaunen? Diese und weitere Geheimtipps entlang der Regionalexpress-Strecke RE 9 haben zwei Bloggerinnen nun in einer Broschüre im Auftrag des Rhein-Sieg-Express (RSX) zusammengetragen.

Nachdem die Fahrgäste die Möglichkeit hatten, ihren „geheimnisvollen Ort“ entlang der Strecke vorzuschlagen, wurden zehn Highlights ausgewählt. Anschließend haben die bloggende Kunsthistorikerin Anke von Heyl („Kulturtussi“) und die leidenschaftliche Museumsgängerin Eva Muster („Museum&Mehr“) diese zehn Orte erkundet, fotografiert und ihre Erlebnisse niedergeschrieben.

Wer mehr erfahren will, kann die Broschüre ab sofort in allen DB Reisezentren, in den RSX-Zügen sowie in regionalen Tourismusbüros mitnehmen oder online auf www.rheinsiegexpress.de durchblättern und downloaden.

Ein weiteres Highlight ist das Gewinnspiel, das ab sofort auf der Website des RSX veröffentlicht ist. Zu gewinnen gibt es eine von vier exklusiven Führungen im September durch eine Gin-Brennerei, einen Bunker, hinter die Kulissen eines Theaters oder durch eine Werkstatt der Deutschen Bahn

Über den RSX: Mit einer Strecke von über 170 km Länge verbindet der Rhein-Sieg-Express (RE 9) insgesamt 24 Haltepunkte im südlichen NRW sowie im nördlichen Rheinland-Pfalz zwischen Aachen, Köln und Siegen. DB Regio NRW erbringt die Verkehrsleistungen im Auftrag der drei Zweckverbände des öffentlichen Personennahverkehrs Nahverkehr Rheinland (ZV NVR), Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) und Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord).

