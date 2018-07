(wS/ots) Siegen 19.07.2018 | Am Dienstagabend bzw. in der Nacht zu Mittwoch wurden auf dem Außengelände eines Autohauses in Siegen-Seelbach an der Freudenberger Straße zwei dort geparkte PKW mutwillig von Unbekannten beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt jetzt gegen die Täter und bittet dabei um sachdienliche Hinweise unter 0271-7099-0.

