Zwei Verletzte und hoher Schaden bei Unfall – Verursacher hatte keinen Führerschein

(wS/ots) Freudenberg 18.07.2018 | Am Dienstagmorgen (17.07.2018) um 07:50 Uhr kam es auf der Siegener Straße zu einem Unfall im Gegenverkehr.

Ein 45-jähriger Skoda-Fahrer war von Büschergrund in Richtung Wilhelmshöhe unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang Büschergrund geriet er aus noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und krachte mit dem Auto einer 24-jährigen Frau zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls zogen sich beide Beteiligte leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte lieferten die Verletzten in ein Krankenhaus ein.

Die unfallbeschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 16000 Euro. Der 45-jährige Skoda-Fahrer konnte im Zuge der weiteren Ermittlungen keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen, so dass ihn ein entsprechendes Strafverfahren erwartet.

.

