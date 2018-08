Bei Flucht vor Polizei hochwertige Fahrräder zurückgelassen

(wS/ots) Wilnsdorf 08.08.2018 | In der Nacht zu Mittwoch gegen 03.30 Uhr bemerkte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Wilnsdorfer Polizeiwache in Flammersbach in der „Heiersche Straße“ zwischen dortigen Baumaschinen zwei verdächtige Personen. Als die beiden Männer die Beamten erblickten, flohen sie in verschiedene Richtungen und ließen dabei am Einsatzort drei hochwertige Fahrräder der Marken Bulls (Farbe blau-weiß), Corratec Motion (Farbe weiß-blau) und ein grau-blaues Cube zurück. Die Herkunft der Fahrräder ist bislang unklar (gestohlen? wo? wann?).

Die Polizei schließt auch nicht aus, dass das Duo (zusammen mit einem weiteren Mittäter) ggf. einen Einbruch in einen dortigen großen Rohbau plante. Weitere sachdienliche Hinweise erbittet das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0.

Symbolfoto