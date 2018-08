Betrunkener Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

(wS/ots) Wahlbach 12.08.2018 | Am Sonntagmorgen, 12.08.2018 gegen 02:45 Uhr, befuhr ein 28-jähriger PKW-Fahrer die L 531 aus Wiederstein her kommend in Richtung Wahlbach. Kurz hinter dem Ortsausgang Wiederstein kam er aus ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab und prallte ungebremst gegen einen Baum.

Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass er zuvor in Wiederstein mit seinem PKW eine Hecke beschädigt hatte und dann ohne anzuhalten seine Fahrt fortgesetzte. Der alkoholisierte Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand insgesamt ein Schaden von ca. 21.000 EUR. Dem Verursacher wurde der Führerschein beschlagnahmt.

.

