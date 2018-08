Brennende Holzskulptur sorgt für Feuerwehreinsatz in Bad Laasphe

(wS/red) Bad Laasphe 14.08.2018 | In den frühen Morgenstunden des Dienstags ist in einem Park in Bad Laasphe ein Kunstwerk in Flammen aufgegangen. Eine aufmerksame Anwohnerin vernahm gegen 04:30 Uhr ein lautes Knistern und bemerkte ein Feuer im nahegelegenen Parkbereich. Bei dem brennenden Objekt handelte es sich um ein Kunstwerk aus zahlreichen hölzernen Verstrebungen. Die Hitze zerstörte einen Teil der Konstruktion. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell. Der Schaden wird auf einen vierstelligen Euro-Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise zu Verdächtigen gerne unter der Telefonnummer 02751-909-0 entgegen.

Fotos: Feuerwehr Bad Laasphe

