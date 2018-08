Drei neue Auszubildende für die Stadt Netphen im Jahr 2018

(wS/ne) Netphen 15.08.2018 | Im Ausbildungsjahr 2018 starten drei neue Auszubildende bei der Stadt Netphen ins Berufsleben. Lara Lynn Greff und Eric Benjamin Kleinschmidt haben am 01. August ihre Ausbildung begonnen; am 01. September ist dann auch für Lisa Carolin Thomas der Ausbildungsstart. Die neuen Auszubildenden wurden von Bürgermeister Paul Wagener und Ausbildungsleiterin Corinna Buro und der Leiterin des Fachbereichs Zentrale Verwaltung Heike Büdenbender offiziell im Rathaus begrüßt.

Lara Greff hat vor kurzem das Gymnasium Am Löhrtor mit der Allgemeinen Hochschulreife abgeschlossen und absolviert nun die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt Netphen. Eric Kleinschmidt verließ vor kurzem das Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung mit der Fachhochschulreife und absolviert ebenfalls die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt Netphen. Im Rahmen der Ausbildung werden die Auszubildenden unter anderem in den Fachbereichen Zentrale Verwaltung, Soziales & Schulen, Ordnung & Bürgerservice und Finanzen eingesetzt, um die abwechslungsreichen und interessanten Aufgaben der Stadtverwaltung kennenzulernen. Der schulische Teil der Ausbildung erfolgt einmal wöchentlich in der dienstbegleiteten Unterweisung am Berufsbildungszentrum (BBZ) in Siegen-Geisweid und innerhalb eines Blockunterrichts von 13 Wochen pro Ausbildungsjahr am Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung in Siegen.

Lisa Thomas verfügt bereits über eine abgeschlossene Berufsausbildung zur Bankkauffrau, welche sie im Winter 2017 erfolgreich abgeschlossen hat. Das duale Studium zum Bachelor of Laws beginnt für sie am 01. September. Nach einer Einführungswoche im Rathaus wird Frau Thomas in den folgenden neun Monaten die ersten beiden Studienblöcke an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Hagen absolvieren. Anschließend erfolgt im Wechsel jeweils ein mehrwöchiger Studien- oder Seminarblock an der Fachhochschule und verschiedene Praxisabschnitte in den Fachbereichen der Stadtverwaltung.

Durch den diesjährigen Zuwachs bildet die Stadt Netphen nun insgesamt elf Auszubildende aus, die überwiegend in den „klassischen“ Verwaltungsberufen Verwaltungsfachangestellte/r und Bachelor of Laws ausgebildet werden.

Auch die Planungen für das Einstellungsjahr 2019 sind bereits abgeschlossen; zu diesem Zeitpunkt werden nochmals drei junge Menschen ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten und zum Bachelor of Laws bei der Stadt Netphen beginnen. Dadurch dokumentiert die Stadt Netphen ihr Interesse daran, jungen Menschen einen Einstieg in die Berufswelt zu ermöglichen und schafft durch die frühzeitigen Planungen gute Perspektiven für die Zukunft.

Für den Verlauf ihrer Ausbildungen wünschen die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Netphen den neuen Auszubildenden viel Erfolg.

