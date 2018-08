(wS/ots) Siegen 06.08.2018 | Am Samstag in der Zeit zwischen 13 und 19.15 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in Siegen „An den Drei Pfosten“ ein und durchwühlten im Gebäudeinnern anschließend mehrere Schränke.

Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.