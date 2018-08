(wS/red) Siegen 10.08.2018 | Auf der Frankfurter Straße (B54) zwischen Wilnsdorf und Siegen ist ein 63-jähriger Mann am Freitag mit seinem PKW von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Unfall ereignete sich zwischen der Eremitage und der Pus-Arena. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste nach Erstversorgung an der Unfallstelle ins Krankenhaus gebracht werden. An dem PKW entstand Totalschaden.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de