Festnahme! Zwei Siegener drangen gewaltsam in Wohnung ein

(wS/ots) Siegen 13.08.2018 | Am Samstagabend hat die Polizei zwei verdächtige Männer im Alter von 21 Jahren festgenommen. Die beiden Siegener drangen gewaltsam in die Wohnung eines 29-Jährigen an der Leimbachstraße ein. Einer der Eindringlinge verpasste dem rechtmäßigen Anwohner einen Schlag ins Gesicht. Anschließend stahl das Täter-Duo eine Schreckschusswaffe und zwei Messer und flüchtete zu Fuß. Die sofort eingeleitete Fahndung mehrerer Polizeistreifen führte dann zum Erfolg. Beide Verdächtige wurden festgenommen und nach Ermittlungen der Kriminalpolizei einem Haftrichter vorgeführt, der diese in Untersuchungshaft schickte.

