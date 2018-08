Planenschlitzer im Industriegebiet Marienhütte aktiv: Mehrere tausend Euro Schaden

(wS/ots) Siegen 06.08.2018 | Am Samstagabend bzw. in der Nacht zu Sonntag schlitzten Unbekannte im Industriegebiet Marienhütte auf dem Parkplatz einer dortigen Spedition an mehreren Lkw die Planen auf und richteten allein dabei einen Sachschaden von rund 2.500 Euro an.

Zum Zeitpunkt der polizeilichen Anzeigenaufnahme war noch nicht bekannt, ob auch Gegenstände aus den Aufliegern entwendet wurden. Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.

