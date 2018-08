Unfassbar! Mann verbrennt Holzanhänger im Wald

(wS/ots) Bad Berleburg 09.08.2018 | In Anbetracht der derzeitigen Trockenheit sicherlich unfassbar: Ein 78-jähriger Mann hat am Mittwochmittag in einem Waldgebiet in Bad Berleburg-Hemschlar seinen alten Holzanhänger „entsorgt“ und dazu in Brand gesetzt.

Eine diesbezüglich alarmierte Streifenwagenbesatzung der Bad Berleburger Polizeiwache konnte in dem Waldgebiet bei Rinthe/Altenberg schon aus weiter Entfernung eine Rauchwolke entdecken. Bei Ankunft am Tatort wurde der 78-Jährige neben dem brennenden Holzanhänger zusammen mit zwei Begleitern angetroffen. Alle drei Personen standen neben dem noch brennenden Holzanhänger, den sie augenscheinlich zuvor angezündet hatten. Gegenüber der Polizei erklärt der Senior, dass er von keiner Brandgefahr durch das Anzünden des Holzanhängers ausgegangen sei. Der Boden sei durch einen vorangegangen Regen feucht genug. Auf die Gummibereifung des Anhängers angesprochen, gab der Mann an, diesen Umstand nicht bedacht zu haben.

Der Brand konnte nur durch alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Dies erwies sich durch die Gummireifen als schwierig. Vor Ort waren 35 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Rinthe, Hemschlar, Raumland und Bad Berleburg im Einsatz. Gegen den 78-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

