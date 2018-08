VIDEO: 51-jähriger Siegener stirbt bei schwerem Verkehrsunfall

(wS/ots) Nister-Möhrendorf 03.08.2018 | Am 02.08.18, gegen 16:35 Uhr, kam es auf der B 414 zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Der 51 Jährige befuhr mit seinem PKW die B 414 von Herborn kommend in Richtung Nister-Möhrendorf. In einer abschüssigen Linkskurve kam der PKW aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit einem entgegenkommenden LKW mit Anhänger zusammen.

51-jähriger Siegener stirbt bei schwerem Verkehrsunfall

Der 51 Jährige aus dem Kreis Siegen verstarb noch an der Unfallstelle. Die umliegenden Feuerwehren waren mit 47 Einsatzkräften vor Ort. Die Strecke musste für die Bergung mehrere Stunden gesperrt werden.

Fotos: wirSiegen.de

