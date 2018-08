VIDEO: Pkw kollidiert in der Dunkelheit mit einem Fußgänger

(wS/mg) Hünsborn/Löffelberg 19.08.2018 | Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der L512 kurz nach der Hofsiedlung Löffelberg. Ein Audi-Fahrer befuhr die Landstraße in Fahrtrichtung Rothemühle.

Pkw kollidiert in der Dunkelheit mit Fußgänger

In der Dunkelheit übersah der Fahrzeugführer einen Fußgänger, der entlang der Landstraße ging. Das Auto erfasste den Fußgänger, wobei er schwer verletzt wurde und in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Feuerwehr rückte an die Einsatzstelle an und leuchtete die Unfallstelle aus. Der genaue Unfallhergang wird derzeit von der Polizei ermittelt.

Fotos: M.Groß / wirSiegen.de

