Widerstand: Heuballenwerfer attackieren Polizisten

(wS/ots) Bad Berleburg 20.08.2018 | In der Nacht zu Sonntag warfen Randalierer in Bad Berleburg-Dotzlar im Bereich der Dotzlarer Hauptstraße auf einer Länge von fast 30 Metern dort zur Dekoration anlässlich einer Feierlichkeit aufgestellte Heuballen auf die Fahrbahn, so dass diese auf der Fahrbahn im Dunkeln für Fahrzeugführer ein plötzliches

Hindernis schufen bzw. darstellten.

Als die vor diesem Hintergrund alarmierte Polizei bei einem tatverdächtigen 29-jährigen Bad Berleburger die Personalien feststellen wollte, verweigerte der Mann deren freiwillige Herausgabe. Als er deshalb durchsucht werden sollte, griff sein 31-jähriger Kumpel die Beamten an, so dass Pfefferspray gegen ihn eingesetzt werden musste. Als daraufhin der 31-Jährige nach Ausweisdokumenten durchsucht wurde, griff nun der 29-Jährige die Polizeibeamten an, so dass auch dieser Angriff mit Pfefferspray abgewehrt werden musste. Gegen die beiden Männer wurden Strafanzeigen wegen Widerstandes und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gefertigt.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier