Zwei Pkws mit Totalschaden nach Verkehrsunfall

(wS/mg) Siegen 10.08.2018 | Am Freitagnachmittag kam es auf der Frankfurter Straße in Siegen zu einem Verkehrsunfall. Eine Lupo-Fahrerin beabsichtige aus der Straße ,,Flurenwende“ auf die Frankfurter Straße abzubiegen. Dabei übersah sie einen in Fahrtrichtung Siegen fahrenden VW-Golf. Der Golf krachte frontal in die Fahrerseite des Lupo. Bei dem Unfall wurde die Lupo-Fahrerin leicht verletzt. Der Golf-Fahrer erlitt keine Verletzungen. An beiden Autos entstand Totalschaden.

Fotos: M.Groß / wirSiegen.de

