Hilchenbach – Bilderbuchkino für Kinder im November

(wS/red) Hilchenbach 23.10.2018 | Doris Bahr liest vor und die Kinder hören gespannt zu

Am ersten Montag im November, also am 5. November, liest und zeigt unsere Vorlesepatin Doris Bahr in der Stadtbücherei von 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr für Kinder ab 5 Jahren lustige und spannende Bilderbuch-Dia-Shows.

Wie es sich für Anfang November anbietet, gibt es eine Geschichte über St. Martin und weil in der Bücherei Anfang November immer die Weihnachtsbücher ausgepackt werden, gibt es noch eine Geschichte, die auf den bevorstehenden Advent einstimmt…

Wir freuen uns über viele neugierige und geschichtenhungrige Kinder.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei.





