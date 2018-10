Siegen – Einbrecher durchwühlen komplette Wohnung / Die Polizei informiert über Schutzmaßnahmen

(wS/ots) Siegen 26.10.2018 | Einbrecher durchwühlten und verwüsteten Wohnung in Siegen

Am Donnerstagabend in der Zeit zwischen 21 und 22 Uhr drangen Unbekannte über eine rückwärtige Terrassentür in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in Siegen-Gosenbach im Denkmalsweg ein und durchwühlten anschließend sämtliche Räume der Wohnung. Die Einbrecher hinterließen dabei ein erhebliches Maß an Verwüstung; was genau sie entwendeten, steht aktuell noch nicht fest.

Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.

Die Polizei nimmt diesen Einbruch zum Anlass, um erneut darauf aufmerksam zu machen, dass gute Riegel vor Fenstern und Türen führen häufig dazu, dass Täter ihre Einbrüche schon frühzeitig abbrechen. Einbrecher wollen nämlich schnell ins Haus einsteigen. Eine gute Sicherung bedeutet Verzögerung – und damit ein erhöhtes Risiko für die Täter.

Aber auch jeder Bürger kann zusätzlich einen aktiven Beitrag zur Verhinderung von Einbrüchen leisten. Dabei gilt immer: Aufmerksam sein! Eine Kultur des Hinsehens und Handelns macht es den Dieben schwer. Wer seine Umgebung und Nachbarschaft im Auge behält, verdächtige Personen oder Geschehnisse wahrnimmt, sollte dies sofort der Polizei über 110 mitteilen. Dieses Verhalten hilft sehr effektiv, den Tätern noch vor der Tat das Spiel zu verderben. Eines muss jedem klar sein: Einbrecher steigen nicht nur nachts und zu Urlaubszeiten in Häuser ein. Häufig geschieht dies gerade dann, wenn die Bewohner „nur mal kurz weg“ sind. Die Täter haben es eilig und nutzen jede günstige Gelegenheit.

Hier die umfassenden Tipps der Siegen-Wittgensteiner Kriminalexperten zum Schutz vor unerbetenen Gästen:

– Sichern Sie mögliche Schwachstellen Ihres Hauses/Ihrer Wohnung z. B. Haus und Wohnungseingangstüren, Balkon- oder Terrassentüren, Fenster, Kellerzugänge)durch den Einbau von geprüfter Sicherungstechnik. Gut gesicherte Türen und Fenster aufzuhebeln, kostet den Täter Zeit und verursacht Lärm.

– Auch wenn Sie nur kurz weg gehen, schließen Sie Ihre

Haus-/Wohnungstür so oft wie möglich ab. Eine nur ins Schloss

gezogene Tür öffnet der Täter in Sekundenschnelle.

– Halten Sie die Hauseingangstür in Mehrfamilienhäusern auch tagsüber geschlossen. Prüfen Sie vor dem Drücken des Türöffners, wer ins Haus will (z. B. durch einen Blick aus dem Fenster). Lassen Sie nur Personen ein, die zu Ihnen wollen oder die bekanntermaßen „ins Haus gehören“.

– Lassen Sie bei Wohnungs-/Haustüren mit Glasfüllung niemals innen

den Schlüssel stecken.

– Vermeiden Sie es, Schlüssel draußen zu verstecken, um sich z.B.

bei einem unfreiwilligen Aussperren helfen zu können, denn:

Einbrecher kennen jedes Versteck.

– Sollten Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie

unverzüglich den Schließzylinder aus.

– Verschließen Sie Fenster, Balkon und Terrassentüren, auch wenn

Sie nur kurz weggehen – denn gekippte Fenster sind offene Fenster.

– Sichern Sie auch Fenster und Balkontüren in den oberen

Stockwerken, denn Einbrecher sind manchmal wahre Kletterkünstler.

Leitern, Gartenmöbel, Kisten, Mülltonnen, Rankgerüste usw. können als

Kletterhilfen dienen.

– Lassen Sie Rollläden nur nachts herunter, sonst entsteht

tagsüber der Eindruck, die Bewohner seien nicht da.

– Verschließen Sie stets Türen von Kellern und Dachböden.

– Kellerlichtschächte und Kellerfenster sollten Sie z. B. mit

massiven, gut verankerten Gittern oder Gitterrosten sichern lassen.

– Lassen Sie Wohnung oder Haus bei längerer Abwesenheit durch

Verwandte, Bekannte, Nachbarn oder gegebenenfalls „Haushüter“

bewohnen oder bewohnt erscheinen: Briefkasten leeren, Rollläden,

Vorhänge, Beleuchtung, Radio und Fernseher unregelmäßig betätigen.

– Verzichten Sie auf eine Mitteilung über Ihre Abwesenheit auf dem

Anrufbeantworter.

– Informieren Sie Ihre Nachbarn über den Einsatz von

Zeitschaltuhren für Rollläden, Beleuchtung, Radio etc.

– Lassen Sie Wertsachen nicht offen zu Hause herumliegen.

– Markieren Sie Ihre Wertgegenstände (Gravur, UV-Stifte etc.)

eindeutig und notieren Sie die wichtigsten Daten in einer

Wertgegenstandsliste. Fotografieren Sie schwer zu beschreibende

Gegenstände.

Bewahren Sie besonders Wichtiges oder Wertvolles (z. B. Dokumente, Sparbücher, Sammlungen, Gold oder Schmuck), das Sie nur selten brauchen, bei Ihrem Geldinstitut im Schließfach auf. Wenn Sie diese Dinge im Haus behalten möchten, bringen Sie sie in einem geprüften Wertbehältnis (z. B. Tresor) unter.

Auf gute Nachbarschaft! Achten Sie auf unbekannte Personen, Fahrzeuge und/oder auf verdächtige Situationen „nebenan“. Alarmieren Sie in Verdachtsfällen sofort die Polizei über den Notruf 110.

Lassen Sie sich von Ihrer Polizei beraten. Informationen zur Sicherung Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung erhalten Sie während der normalen Bürodienstzeiten (Mo-Fr, 08.00 – 16.00 Uhr) beim Kommissariat Vorbeugung (Telefon 0271-7099-4800) der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein. Das Kommissariat informiert Sie auch über Hersteller von geprüften und zertifizierten einbruchhemmenden Produkten und Unternehmen, die Sicherungstechnik fachgerecht einbauen können.

