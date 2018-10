Siegen – Sportfreunde Siegen (Jugend) veranstaltet den 2. Krönchen-Cup

(wS/red) Siegen 24.10.2018 | 2. Krönchen-Cup im Leimbachtal

Am kommenden Samstag, den 27.10.2018, findet der 2. Krönchen-Cup unterstützt durch H&G Entsorgungssysteme GmbH auf dem Kunstrasenplatz des Leimbachstadions statt. Ausgerichtet wird das Jugendturnier von unserer U11-Nachwuchsmannschaft unter Leitung des Trainers Michael Schirdewahn sowie des Co-Trainers Andreas Busler, die seit Wochen zusammen mit vielen fleißigen Helfern aus Elternschaft und Jugendabteilung die Veranstaltung organisieren. Ab 10:00 Uhr rollt der Ball im Leimbachtal.

Dabei werden nicht nur Jugendmannschaften aus der Heimat, wie beispielsweise vom TuS Erndtebrück, dem SuS Niederschelden, dem TSV Weißtal und dem VfL Bad Berleburg ihre Fußballschuhe schnüren, teilnehmen werden auch auswärtige Teams wie der Bonner SC und der TuS Lindlar. Gespielt wird in insgesamt vier Gruppen mit je vier Mannschaften. Dabei finden zwei Partien jeweils parallel statt. Die Spieldauer beträgt 13 Minuten. Die Vorrunde läuft bis 12:45 Uhr. Weiter geht es dann um 13:15 Uhr mit den Achtelfinals, in denen es dann darum geht, den Weg für das Finale um 15:15 Uhr zu ebnen.

Die Sportfreunde Siegen und die U11 bedanken sich bereits jetzt bei allen Helfern und auch bei allen Unterstützern und Partnern, insbesondere bei der H&G Entsorgungssysteme GmbH.

Wer also am Samstag erfrischenden Jugendfußball sehen und unsere zukünftigen jungen Wilden unterstützen möchte, ist ab 10:00 Uhr im Leimbachstadion herzlich willkommen!

