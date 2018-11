Adventsbasar im Kursana Domizil Siegen am 01.Dezember

(wS/red) Siegen 27.11.2018 | Adventsbasar im Kursana Domizil Siegen

Im Kursana Domizil Siegen findet am Samstag, den 01.12. ein Adventsbasar statt. Dazu lädt der Förderverein des Kursana Domizils Siegen Theodor-Keßler-Haus gemeinsam mit den Helfenden Frauen ein. Von 11 bis 17 Uhr können Besucher die Einrichtung der Tagespflege besichtigen und stressfrei dekorative Basteleien und individuelle Handarbeiten aus der Kursana „Strickstube“ kaufen.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Im Advents-Café werden frische Reibekuchen mit Apfelmus, Waffeln, Kaffee, Glühwein und Punsch angeboten. Der Erlös kommt wie jedes Jahr ausschließlich den Bewohnern des Kursana Domizils zugute.

Was: Adventsbasar im Kursana Domizil Siegen

Wann: Am Samstag, den 1.12. von 11-17 Uhr

Wo: Am Witschert 10, 57072 Siegen-Achenbach

Weitere Informationen und Kontakt:

Annika Kron

Direktorin

annika.kron@dussmann.de

Kursana Domizil Siegen

Am Witschert 10

57072 Siegen

www.kursana.de

Das Kursana Domizil Siegen gehört zu den 116 Häusern, die einer der größten privaten Anbieter von Seniorenpflege und -betreuung in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Estland und Italien betreibt. 2018 werden zwei weitere Häuser eröffnen. Kursana wurde 1985 gegründet. 6.800 Mitarbeiter pflegen und betreuen rund 13.600 Senioren. Alle Kursana-Häuser in Deutschland sind TÜV-zertifiziert.



