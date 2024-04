GS Frästechnik unterstützt den örtlichen Sportverein SSV Sohlbach – Buchen mit einer 2.000 € Spende für die Jugendarbeit

(wS/ssv) Siegen 25.04.2024 | Sujithkanna Gnanasegaram ist der Gründer und Inhaber der Firma GS Frästechnik. Vor etwa sieben Jahren hat er das Unternehmen in Sohlbach gegründet. Seine Ehefrau Nathiya kümmert sich um den Vertrieb, während Sujithkanna Gnanasegaram gemeinsam mit dem Team von GS für die Entwicklung und Fertigung zuständig ist. Die Verbindung zwischen ihnen und dem örtlichen Sportverei SSV Sohlbach – Buchen entstand durch die beiden Vereinsmitglieder Herbert Münker und Ralf Rübsamen und hat sich in kurzer Zeit zu einer echten Partnerschaft entwickelt. Die Ziele, Werte und die familienfreundliche Vereinsstruktur des SSV Sohlbach – Buchen fanden große Anerkennung bei dem jungen Unternehmerpaar.

„Uns liegt sehr viel daran, unterstützend in der Region tätig zu sein. Mit unserer Spende möchten wir insbesondere die Jugendarbeit des Vereins fördern. Mit unserem sozialen Engagement möchten wir gerne auch etwas zurückgeben, was wir in ähnlicher Art selbst erlebt haben“, äußerten sich beide in einem sehr positiven Gespräch nach der Scheckübergabe an die SSV-Kinder im Vereinsheim. Verein und das Unternehmen GS Frästechnik möchten die Zusammenarbeit weiter fortsetzen.

Partnerschaft ist der Grundstein zum Erfolg.

Wir als Verein sind froh, dass wir das ortsansässige Unternehmen GS Frästechnik von unserem Engagement sowohl im sportlichen als auch im gesellschaftlichen Bereich überzeugen konnten. Mit der Spende trägt GS Frästechnik wesentlich zur Verwirklichung unserer sportlichen Aktivitäten und gesellschaftlichen Aufgaben im Kinder- und Jugendbereich bei.“



Fotos Verein – 22.04.2024