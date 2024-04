Auszeichnung für Wilnsdorfer Sherlock-Holmes-Produktion

(wS/kk) Wilnsdorf 25.04.2024 | Das Team des RadioLiveTheaters (RLT) freut sich sehr, von der Deutschen Sherlock-Holmes-Gesellschaft (DSHG) mit dem „Blauen Karfunkel 2024“ in der Kategorie Multimedia ausgezeichnet worden zu sein. In der Begründung der Jury heißt es u.a.: „Im deutschsprachigen Raum erfuhr das Stück nur eine einzige Würdigung, bevor es für viele Jahre aus dem Licht der Öffentlichkeit verschwand. Klaus Krückemeyer nahm sich diesem besonderen Stück Sherlock-Holmes-Historie wieder an und machte daraus gemeinsam mit seinem Kollegen Sebastian W. Wagner und dem Team des RadioLiveTheaters eine Hörspielfassung im Stile der alten Zeit. Im Vergleich zu vielen anderen Produktionen klingt der Ton eben nicht kristallklar und glatt, sondern verströmt eine authentische Atmosphäre.“

Das Hörspiel wurde Ende 2022 als Doppel-CD-Album über das Hamburger Label Pop.de bei allen gängigen Anbietern veröffentlicht. https://www.pop.de/sherlock-holmes-geheimnis-hoerspiel.html

Das RLT ist eigentlich ein Theaterensemble, das sich seit 2003 darauf spezialisiert hat, Hörspiele live mit Musik, Geräuschen und Schauspielern in Kostümen auf der Bühne vor Publikum zu spielen. Da das jedoch aufgrund von diversen Corona-Schutzmaßnahmen zwischen 2020 und 2023 schlecht bis gar nicht möglich war, setzte es 2020 zum ersten Mal ein Livehörspiel, die 80er-Comedy-Persiflage „Nicci & Vicci und das Karpatenkalb“, für den Hessischen Rundfunk als Hörspiel um (am 27.4.2024 wieder auf hr2-kultur im Radio und danach online in der ARD Audiothek). „Das unser Erstlingswerk als Hörspiel des Jahres 2020 beim ‘OhrCast‘ ausgezeichnet wurde, beflügelt uns noch heute“, sagt Klaus Krückemeyer, Leiter des RLT. So entstand auch die Idee das Theaterstück „The Secret of Sherlock Holmes“ des verstorbenen britischen Autoren Jeremy Paul (Inspector Barnaby, Das Haus am Eaton Place, Edgar-Allan-Poe-Preisträger) als Hörspiel umzusetzen. Obwohl es sich um ein Kammerspiel handelt, gab es genug zu tun, da der Text auf Deutsch übersetzt, als Hörspiel bearbeitet und unter Corona-Auflagen umgesetzt werden musste; inklusive Musik und Geräuschen. Auch dauerte es fast zwei Jahre, die Nachfahren und Rechteinhaber zu recherchieren. „Das war wie ein eigener Sherlock-Holmes-Fall“, lacht Krückemeyer. Das RLT darf sich nun neben bisherigen Preisträgern wie Bastian Pastewka oder Der Audio Verlag einreihen. „Aber wie kommen wir jetzt nur an eine Auszeichnung für ’Sherlock und der Hund der Baskervilles‘ ran?“, feixt Schauspieler und Komponist Sebastian W. Wagner über die neue bereits veröffentlichte Hörspiel-CD des RLTs. Da heißt es wohl abwarten.

Die Bühnenversion von „Sherlock Holmes’ Geheimnis“ in Krückemeyers Übersetzung wird außerdem erstmalig offiziell für den deutschsprachigen Markt beim traditionsreichen Theaterverlag Ahn & Simrock in Hamburg erscheinen.

„Der Blaue Karfunkel“ ist eine Auszeichnung (Edelsteinimitation aus blauem Glas), die seit 2010 jährlich von der DSHG in verschiedenen Kategorien für die besten deutschsprachigen Veröffentlichungen bzw. Darbietungen zum Thema Sherlock Holmes oder seines Schöpfers Arthur Conan Doyle vergeben wird. Die DSHG möchte Sherlock Holmes lebendig halten und einem breiten Publikum näherbringen. Nach eigenen Angaben kommen die Mitglieder der DSHG vor allem aus Deutschland, Österreich, Schweiz und Luxemburg.

Der Preis ist eine Anlehnung an die Original Sherlock-Holmes-Geschichte „Der blaue Karfunkel“ alias „Die Weihnachtsgans“ (The Blue Carbuncle), die 1892 von Sir Arthur Conan Doyle im Strand Magazine veröffentlicht wurde.



Das RadioLiveTheater freut sich über den „Blauen Karfunkel“; von links nach rechts: Jasmin Ruckriegel (Regieassistenz), Klaus Krückemeyer (Sherlock Holmes, Übersetzung, Hörspielbearbeitung & Regie), Axel Senn (Aufnahme, Sounddesign & Mischung), Sebastian W. Wagner (Dr. Watson & Musik) – (Foto: Daniela Knopf)