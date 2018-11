Dahlbruch – Sachbeschädigung an Schule – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Dahlbruch 14.11.2018 | Vandalen an der Schule in Dahlbruch

In der Nacht auf Dienstag (13.11.2018) beschädigten Unbekannte zwei Fenster an der ehemaligen Schule in der Hochstraße. Insgesamt hinterließen die Randalierer einen Schaden von rund 500 Euro.

Das Kreuztaler Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 02732-9090.



