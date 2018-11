Hilchenbach – Wer knuspert an meinem Häuschen, Lebkuchenwettbewerb

(wS/red) Hilchenbach 07.11.2018 | Wir suchen die schönsten und kreativsten Lebkuchen-Projekte

Idee

Schon bald beginnt wieder die gemütliche Advents- und Weihnachtszeit, in der duftendes Gebäck, leckere Kekse und süßer Lebkuchen allgegenwärtig sind. Diese besondere Zeit möchte das Stadtmuseum der Stadt Hilchenbach in Kooperation mit dem Stadtmarketing der Stadt Hilchenbach für eine neue Aktion nutzen: Den 1. Hilchenbacher Lebkuchenhaus-Wettbewerb!

Zielgruppe

Groß und Klein sind aufgerufen, Lebkuchenhäuser und Lebkuchenlandschaften zu backen oder zu kreieren und nach eigenen Vorstellungen zu dekorieren. Mitmachen können Einzelpersonen, Familien, aber auch ganze Schulklassen, Kindergärten-, Vereins- oder Jugendgruppen.

Bauwerke

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Teilnehmer können eigene Kreationen erstellen, bekannte Bauwerke oder Hilchenbacher Häuser sowie Sehenswürdigkeiten nachbauen.

Ausstellung und Prämierung

In der Zeit vom 9. Dezember bis 18. Dezember werden die Lebkuchenhäuser in der Wilhelmsburg ausgestellt und können dort von Besuchern innerhalb der regulären Öffnungszeiten bewertet werden. In diesem Zeitraum haben die Besucher die Möglichkeit, ihre Favoriten zu küren. Die drei Lebkuchenhäuser mit den meisten Stimmen werden prämiert.

Die Ausstellung wird am Sonntag, dem 9. Dezember um 14.00 Uhr in der Wilhelmsburg eröffnet. Auch im Rahmen des 35. Helchebacher Chresdachsmärtche können die Häuser in Augenschein genommen werden. Der Wettbewerb zur Prämierung der drei schönsten Häuser endet am Sonntag, dem 16. Dezember um 16.00 Uhr. Danach werden die Stimmen ausgezählt. Um 17.30 Uhr werden dann auf der Bühne, auf dem Marktplatz die drei schönsten Bauwerke ausgezeichnet.

Die Lebkuchen-Ausstellung wird ergänzt um Informationen rund um die Geschichte des Lebkuchens. Die Praktikanten Amelie Bäcker und Felix Benner haben eine Präsentation erarbeitet, die Wissenswertes zum Thema aufgreift.

Wer es wünscht, kann im Anschluss an die Aktion sein Lebkuchenhaus wieder abholen, um es selbst zu verzehren.

Anmeldeschluss und Organisatorisches

Anmeldeschluss für den Wettbewerb ist Montag, der 3. Dezember 2018.

Die Lebkuchenhäuser können am Donnerstag, dem 6. Dezember in der Zeit von 15.00 bis 18.00 Uhr und Freitag, dem 7. Dezember in der Zeit von 9.00 bis 12.00 Uhr abgegeben werden.

Auf der Homepage der Stadt Hilchenbach kann ein Anmeldebogen heruntergeladen werden. Dieser ist in der Touristik-Information im Rathaus der Stadt Hilchenbach abzugeben oder per E-Mail an d.mueller@hilchenbach.de zu schicken.



Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier