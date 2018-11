Olpe – Unfallflucht – Verursacher wird gesucht

(wS/ots) Olpe 07.11.2018 | Schadensverursacher machte sich aus dem Staub

Bereits am 30.10.2018 kam es in Rhode zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer fuhr die Rhoder Hauptstraße in Richtung Olpe. Dabei touchierte er nach vorliegenden Erkenntnissen zwei Fahrzeuge, die am Fahrbahnrand parkten.

Anschließend flüchtete er ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Nach Angaben der Geschädigten dürfte sich der Vorfall gegen 21.00 Uhr ereignet haben. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten die Spiegelkappe eines Fords sicher. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 02761-9269-0 um Hinweise auf das Verursacherfahrzeug.