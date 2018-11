PKW-Fahrerin überschlägt sich kurz vor Hilchenbach-Lützel

(wS/red) Hilchenbach-Lützel 28.11.2018 | Am Mittwochmittag kam es auf der Kronprinzenstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine junge Golf-Fahrerin befuhr die Kronprinzenstraße aus Fahrtrichtung Erndtebrück kommend. Kurz vor dem Ortseingang Lützel verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die Fahrerin kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der PKW kam in einem dortigen Straßengraben zum Stehen. Die Fahrerin wurde in ihrem PKW eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde sie schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach ersten Angaben von Zeugen soll die Fahrerin mit langsamer Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein, ein internistischer Grund kann daher für den Unfall nicht ausgeschlossen werden. Während der Rettungsarbeiten war die Kronprinzenstraße voll gesperrt.

Fotos: L. Schneider / wirSiegen.de

