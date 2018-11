Plettenberg – Wer kennt diesen unbekannten Toten?

(wS/ots) Plettenberg 05.11.2018 | Wer kann etwas zur Identität des Toten sagen?

Am 29.10.18 um 14:25 Uhr wurde in Plettenberg Jeutmecke ein männlicher Leichnam in einem Bauchlauf abseits der Straße gefunden. Bisherige polizeiliche Ermittlungen konnten nicht zur Identifizierung der Person führen. Daher bittet die Kriminalpolizei in Lüdenscheid und die Staatsanwaltschaft Hagen um Mithilfe bei der Identifizierung des Toten.

Personenbeschreibung: Geschätztes Alter 60 Jahre +/-5 Jahre 182 cm groß 42 kg schwer (stark abgemagert) Schuhgröße 43 Blaue Augen Sehr schlechte Zähne, im Unterkiefer befindet sich ein Metallener Zahn und ein natürlicher / Im Oberkiefer wenige natürliche Zähne / kein Gebiss

Kleidung Dunkel blaue Jeans mit schwarzem Ledergürtel „Levis“ Schwarzes Sweat Shirt Schwarze Fleecejacke Marke „Trekking“ Dunkelbraune derbe Wanderstiefel Marke „Dockers“ Dunkel blaue Kappe mit roten Applikationen Aufschrift außen „illinois“ innen „Colloseum“

Schwarzer Stoffrucksack Marke „Fila“

Sachdienliche Hinweise zur Identität des Toten nimmt die Polizei in Lüdenscheid (Tel. 9099-0 oder 9099-5216) entgegen.