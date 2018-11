Siegen – Premieren-Konzert von The Iron Chicken

(wS/red) Siegen-Weidenau 22.11.2018 | „Eisen-Hühnchen“ flügge geworden -The Iron Chicken gastieren im Kulturcafé Casablanca mit Premieren-Konzert

Ein gutes Jahr hat sich das Trio aus Siegen im Probenraum eingenistet, intensive Aufbauarbeit investiert und nun ist es flügge geworden für den ersten öffentlichen Auftritt: The Iron Chicken treten am Samstag, 1. Dezember, um 20 Uhr im Kulturcafé Casablanca, Poststr. 1, 57076 Siegen-Weidenau auf. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt beträgt 5 Euro. Das Gründungstrio der Siegener Band Kaffeepott, bestehend aus Simone, Thomas und Stefan, hat sich musikalisch neu ausgerichtet und setzt nun konsequent auf das, was jedem in der Band Spaß macht: Rockmusik. Bei eigenen Songs wie „Die Poolnudel“ oder „Die Herrenhandtasche“ geben sich die Chicks witzig-selbstironisch, ebenso wie bei bekannten Hits, denen sie einen neuen Text verpasst haben. So wird aus dem Alice-Cooper-Hit „Poison“ bei TIC einfach mal ein „Päuschen“.

Es gibt aber auch ein paar komplette Cover, so huldigt man natürlich – das Bandlogo mit dem Cowboyhut läßt es erahnen – den Rock-Ikonen von Motörhead, von denen man zwei Stücke ins Repertoire genommen hat. Sicher ist bei allen Songs: Es. Wird. Laut! Aktuelle Kostproben aus dem Probenraum gibt es auf fb.com/TheIronChicken

