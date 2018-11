Siegen – Skibasar der Skifreunde Hüttental

(wS/red) Siegen 14.11.2018 | Großer Skibasar der Skifreunde Hüttental

Auch im 65. Jahr des Vereinsbestehens führen die Skifreunde Hüttental e.V. am Sonntag, 18. November, den größten Skibasar in Südwestfalen im Autohaus Walter Schneider in Weidenau in Kooperation mit dem Adventsbasar durch. Es wird wieder ein breites und vielfältiges Sortiment an Wintersportartikeln angeboten. Dabei stehen neben Alpin- und Langlaufskiern Skischuhe, Helme, Stöcke und Snowboards zum Verkauf. Außerdem gibt es eine große Auswahl an Skijacken und -hosen.

Beide Basare beginnen mit dem Verkauf um 13 Uhr und sind bis 18 Uhr geöffnet. Die Skifreunde öffnen bereits um 12 Uhr ihr reichhaltiges Warmspeisen-, Getränke- und Kuchenbuffet. Am Samstag, 17. November, werden die Wintersportartikel wie gewohnt in der Zeit von 10 bis 14 Uhr von Mitgliedern des Skiclubs entgegen genommen, die auch bei der Preisfindung mit Rat und Tat ebenso zur Verfügung stehen wie beim Verkauf am Sonntag. Die Warenannahme kann um einiges vereinfacht werden, wenn die Verkaufsinteressenten das Artikelformular bereits zu Hause ausfüllen. Das ist erhältlich über die Internetseite www.Skifreunde-Huettental.de . Für weitere Auskünfte steht der 1. Vorsitzende Hanns Meissner unter Telefon 01703293932 zur Verfügung.

