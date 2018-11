Siegen (Weidenau) – St. Martins-Umzug

(wS/red) Siegen-Weidenau 05.11.2018 | 39. Weidenauer Sankt Martinszug

Am Sonntag, dem 11. November 2018, findet in Weidenau zum 39. Mal der traditionelle, ökumenische Sankt Martinszug statt.

Beginn ist um 17.00 Uhr mit dem Sankt Martinsspiel in der Heilig-Kreuz-Kirche am Stockweg. Danach geht der Zug von der Heilig-Kreuz-Kirche los.

Wegen der Baustelle am Stockweg führt der Zug dieses Jahr ein kurzes Stück über die Tiefenbacher Straße/K5 und dann durch die Straße „Vor der Dautenbach“ zur Christus-Kirche zum St.Martinsfeuer.

Am Ende des Zuges gibt es wieder frische Sankt Martinswecken, Kinderpunsch und Glühwein sowie die leckere Sankt Martins Grillwurst vom Holzkohlegrill.

