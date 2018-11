Staatssekretärin Milz lädt Engagierte zu Veranstaltung nach Siegen ein

(wS/red) Siegen 15.11.2018 | Die Staatskanzlei teilt mit:

Die Landesregierung will gemeinsam mit allen relevanten Akteuren bürgerschaftliches Engagement in Nordrhein-Westfalen stärken. Dazu wird in einem breit und dialogisch angelegten Beteiligungsprozess eine Engagementstrategie für das Land Nordrhein-Westfalen entwickelt. Die Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt des Landes Nordrhein-Westfalen, Andrea Milz, lädt deshalb ehrenamtlich Engagierte und Interessierte aus dem Regierungsbezirk Arnsberg am Samstag, 24.November 2018, ab 10.30 Uhr zu einer Veranstaltung in die Siegerlandhalle nach Siegen ein.

Es handelt sich um ein offenes Veranstaltungsformat. Die Teilnehmenden erhalten die Gelegenheit, ihre Anregungen und Hinweise zu artikulieren und zu diskutieren.

„Nur durch Mitwirkung aller Akteure und ihrer unterschiedlichen Perspektiven kann es gelingen, eine gute Engagementstrategie für unser Land zu entwickeln. Daran möchten wir zusammen mit den Engagierten arbeiten“, sagte Milz. Ziel sei es, Konzepte und Handlungsempfehlungen zur Weiterentwicklung des Ehrenamts im Land zu erarbeiten und den Engagierten vor Ort, den Kommunen und freien Trägern in Nordrhein-Westfalen verbesserte Rahmenbedingungen anzubieten, um bürgerschaftliches Engagement vor Ort auf- und auszubauen und Hemmnisse abzubauen, so die Staatssekretärin. Zu der Veranstaltung in Siegen sind neben den Engagierten auch Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, Expertinnen und Experten, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus Zivilgesellschaft, Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft, Stiftungen, und lokale Akteure der Engagementförderung eingeladen.

Weitere Informationen zur Veranstaltung und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf dem Engagementportal der Landesregierung Nordrhein-Westfalen: https://www.engagiert-in-nrw.de/veranstaltung-zur-entwicklung-einer-engagementstrategie-fuer-das-land-nordrhein-westfalen-siegen

