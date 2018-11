Uni Siegen – Tag der Inklusion am 05.12.2018

(wS/red) Siegen 22.11.2018 | Tag der Inklusion an der Uni Siegen



Mobilitätsparcours mit Rollstühlen, ein rappender Sozialarbeiter oder ein Vortrag von der Psychologischen Beratung – beim Tag der Inklusion am 5. Dezember steht an der Universität Siegen das Thema „Studieren mit gesundheitlicher Beeinträchtigung“ im Fokus. In Anlehnung an den Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung – von den Vereinten

Nationen als Gedenktag ausgerufen – veranstaltet das Servicebüro Inklusive Universität Siegen gemeinsam mit dem Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) einen Projekttag zur Inklusion.

Um 10.30 Uhr startet der Aktionstag in der Haardter-Berg-Schule. Das Programm richtet sich vor allem an Studierende, Lehrende und MitarbeiterInnen der Uni, steht aber auch allen anderen Interessierten offen.

Datum: 05.12.18

Uhrzeit: ab 10.30 Uhr

Ort: Haardter-Berg-Schule, Universität Siegen

Adresse: Adolf-Reichwein-Straße 2a, 57076 Siegen

