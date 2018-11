Vermisstensuche: Die Polizei sucht eine Frau mit silbernen VW Lupo ( SI-HK 133 )

(wS/ots) Siegen 05.11.2018 | Bei der Suche nach einer aktuell vermissten Person bittet die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein um die Mithilfe der Bevölkerung. Mit bereits umfänglichen polizeilichen Maßnahmen wird nach einer 75-jährigen Frau gesucht, die sich in den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (05.11.2018) von ihrer Wohnanschrift auf dem Heidenberg entfernt hat. Die 75-Jährige, die sich nach ersten Erkenntnissen in einem Ausnahmezustand bzw. einer gesundheitlichen Notlage befinden könnte, ist unterwegs in einem silbernen VW Lupo mit dem amtlichen Kennzeichen SI-HK133.

Die Vermisste wird folgendermaßen beschrieben:

– 1,65 Meter groß

– normale Statur

– kinnlanges, braungefärbtes Haar

– jünger aussehend

Wer den oben beschriebenen Lupo gesehen hat oder Angaben zu dem derzeitigen Aufenthaltsort der Vermissten machen kann, wird gebeten, sich sofort bei der Polizei unter 110 zu melden.

